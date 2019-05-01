Süper Lig’de lider M.Başakşehir’in puan kaybetmesiyle Konya’ya lider olmak için giden Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kalarak fırsat tepti. Ancak kalan 4 haftada şampiyonluk yolundaki 2 rakibi; Beşiktaş ve Başakşehir’le evinde karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı takım, tüm maçlarını kazanması halinde yine şampiyon olacak.

İplerin hala kendi ellerinde olduğunu bilen teknik direktör Fatih Terim de Konya dönüşü takımını ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Havaalanında bir kez daha kendilerini karşılayan taraftarları görünce mutlu olan deneyimli çalıştırıcı, “Avantajın hala bizde olduğunu unutmayın. Artık rakipler puan kaybetsin diye beklemeye gerek yok. 2 rakibimizle de 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Hepiniz şampiyonluğa ve tüm maçlarımızı kazanmaya odaklansın. Bu maçta berabere kaldık diye moral bozmak yok” şeklindeki ifadelerle futbolcularına seslendi.