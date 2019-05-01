Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih Terim futbolculara seslendi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor beraberliğiyle bozulan moralleri düzeltmek adına futbolcularına, "2 rakibimizle de 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Hepiniz şampiyonluğa ve tüm maçlarımızı kazanmaya odaklansın. Bu maçta berabere kaldık diye moral bozmak yok" dedi

Fatih Terim

Süper Lig’de lider M.Başakşehir’in puan kaybetmesiyle Konya’ya lider olmak için giden Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kalarak fırsat tepti. Ancak kalan 4 haftada şampiyonluk yolundaki 2 rakibi; Beşiktaş ve Başakşehir’le evinde karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı takım, tüm maçlarını kazanması halinde yine şampiyon olacak.

İplerin hala kendi ellerinde olduğunu bilen teknik direktör Fatih Terim de Konya dönüşü takımını ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Havaalanında bir kez daha kendilerini karşılayan taraftarları görünce mutlu olan deneyimli çalıştırıcı, “Avantajın hala bizde olduğunu unutmayın. Artık rakipler puan kaybetsin diye beklemeye gerek yok. 2 rakibimizle de 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Hepiniz şampiyonluğa ve tüm maçlarımızı kazanmaya odaklansın. Bu maçta berabere kaldık diye moral bozmak yok” şeklindeki ifadelerle futbolcularına seslendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diagne durgunluğunun sebebini açıkladı!
FUTBOLDiagne durgunluğunun sebebini açıkladı!
Avrupa'dan son transfer dedikoduları (Son dakika transfer haberleri)
FUTBOLAvrupa'dan son transfer dedikoduları
İşte Beşiktaş'ın kaleci planı!
FUTBOLİşte Beşiktaş'ın kaleci planı!
Tottenham Ajax MAÇI SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Peri masalı sürüyor! Şampiyonlar Ligi özeti!
FUTBOLPeri masalı sürüyor!
Fatih Altaylı'dan VAR tepkisi
FUTBOLFatih Altaylı'dan VAR tepkisi
Serdar Ali Çelikler yazdı: Başakşehir hala şampiyon yapılmak isteniyor mu?
FUTBOLBaşakşehir hala şampiyon yapılmak isteniyor mu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X