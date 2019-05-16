Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Akhisarspor'un hakem tepkisinin son haftalarda yaratılan algıdan kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"KUPALARA LAYIKSIN SEN ŞANLI GALATASARAY"

"Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray deyip kupayı aldığımız için ve Galatasraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum. İlk yarı skoru değiştirebilirdik, 2. yarıda beklemediğimiz bir gol yedik ve tempoyu arttırdık. Golü yedikten sonra biraz tempo yukarı çıktı. Daha baskılı, daha rakibi zora sokan bir oyun çıktı ortaya. Sonra da zaten goller ve pozisyonlar geldi. Hayırlı olsun."

"HERKES BUNU BAHANE OLARAK GÖSTERMEYE BAŞLADI"

"Olayı öyle bir kıvama getirmeye çalıştılar ki, herkes bunu bahane olarak göstermeye başladı. Analizci arkadaşlarıma sordum, pozisyonların temiz olduğunu söylediler. Diğerlerinin yapmak istediği de buydu. Galatasaray bunlardan uzak yoluna bakacaktır. Galatasaray'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve bunu da istemedi. Galatasaray hiçbir zaman hak etmediği bir şeyi almadı. Başkaları bağırır, çağırır, bu da bizi ilgilendirmez."

"OYUNCULAR BUGÜN FLORYA'DA YATMAK İSTEDİ"

"Önce kupanın keyfini bir sürelim. Herkes bizim niyetimizi biliyor, seyircimizin önünde bu hafta iki kupa almak istediğimizi ifade ettik. Kolay değil bu, elimizden geleni yapacağız. Oyuncular bugün Florya'da yatmak istedi, sabah idmandan sonra bırakmamızı talep etti. Güzel bir şey bu, demek ki konsantre durumdalar."

"AKHİSAR'IN GERGİN OLMASI NORMAL"

"Fatih Öztürk, temsilen geldiğini söyledi. Hatırlarsanız ben geçen sene takımı içeriden çağırarak alkışlatmıştım. O da bana bunu izah etti. 'Keşke olsaydınız, güzel bir şey' dedim. Miguel Lopes'i sakinleştirdiler, benimle bir ilgisi yok. Benim bir diyaloğum olmadı. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz ve hiçbiriyle ilgili de bir şey söylemiyoruz. Allah izin verirse, bizim için 2 kupalı bir hafta olur. Ben oyuncularıma da, takımıma da, her türlü etkene de güveniyorum. Akhisarspor belki pozisyonları izledikten sonra sakinleşmiştir. Bizi soyunma odasında karşıladılar. Onları da doğal karşılıyorum, bulundukları pozisyon nedeniyle gergin olmaları da normal."

BASIN TOPLANTISI

Galatasaray’ın Sivas’ta yaşadığı kupa sevinci sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın kendi kontrollerinde geçtiğini belirterek, “Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray, diyerek yola çıktık çok şükür kupayı da aldık. Bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese armağan olsun. Maç beklediğimizin dışında bir şeyle geçmedi. Bizim kontrolümüz altında geçti. Akhisar’ın bizim kaybettiğimiz veya yakaladığı toplarla, kontrataklarla tehlikeler oluşturduğunu söyleyebiliriz. İlik yarı gol bulabilirdik. Bayağı pozisyon kaçırdık. Oyun kontrolümüz altındaydı ama ikinci yarı, dün de söylemiştim pazar gününe konsantre olup burada dikkatsiz davranacaklardır diye, nitekim golü yedikten sonra vitesi arttırmak gerektiği noktasında oyuncularımızın biraz daha baskılı oynadığı ve atağa kalktığı, daha zorlayan bir oyun çıktı ortaya. Normali böyle olması lazım. Gol bulundu. Onlar eksik kaldı. İkiden sonrası daha kolay oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Kolay değil. Bir puan kaybetseniz dışarıda kalacağınız, bir mağlubiyet alsanız dışarıda kalacağınız, bir gol yiyerek bunu kaybedebilirsiniz. Bu kadar gerilimli, bu kadar stres yüklü, bu kadar sorumluluk almanız gereken maçları oynamak çok kolay değil. Bunun Rabbim nasip ederse sonuncusuna geldik. Biz 8-9 günde 3 tane final oynuyoruz, rakibimiz dinlenirken. Onun için oyuncularımı ne kadar kutlasam azdır. Bu gece Florya’da kalacağız, kampta. Sabah antrenman yapıp ondan sonra izin vereceğim. Teklifte onlardan geldi. Bu da ayrıca sevindirici bir şey. Geçtiğimiz sene alamadığımız Türkiye Kupası'nı bu sene telafi ettiğimiz için de son derece memnunum. Bunu Cumhuriyet şehri Sivas’ta almanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.



"İKİNCİ KUPAYI ALMAMAK İÇİN NEDEN YOK"

Pazar günü de galip gelip ikinci kupanın da sahibi olmak istediklerini vurgulayan Terim, “Hangi sonuçların neye mal olacağı, hangi sonuçların neye mal olacağı çok açık. 50-55 bin kişi ile Galatasaray takımı Ali Sami Yen’de kazanmak için oynayacaktır. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. Hiçbir rakibimiz ile ilgili de bir şey söylemiyoruz . İnşallah hem güzel bir maç olur hem de bizim galibiyetimiz ile biter. Biz bu hafta iki kupa haftası olabilir demiştik. Birini aldık. Nasip olursa ikincisini de almamamız için bir neden yok. Zor bir maç kolay değil. Ben takımıma da oyuncularıma da her türlü etkene de güveniyorum” şeklinde konuştu.