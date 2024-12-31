Fatih Terim ilk hamlesini yapıyor: Leandro Paredes!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in takımına yapacağı ilk transferle ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan yetkilileri, Roma'dan ayrılması beklenen Leandro Paredes ile çok yakından ilgileniyor.