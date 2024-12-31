Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fatih Terim ilk hamlesini yapıyor: Leandro Paredes! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim ilk hamlesini yapıyor: Leandro Paredes!

        Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Roma'da forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 00:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Terim ilk hamlesini yapıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in takımına yapacağı ilk transferle ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı.

        Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan yetkilileri, Roma'dan ayrılması beklenen Leandro Paredes ile çok yakından ilgileniyor.

        Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki transfer dönemlerinde sıkça Galatasaray ile anılmış ancak bir anlaşma gerçekleşmemişti.

        2024/25 sezonunda yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki ön libero oyncusu, çıktığı 14 maçta 803 dakika sahada kalabildi ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?