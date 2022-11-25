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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir, vefat mı etti?

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, yaşamını yitirdi. 1931 doğumlu olan Nuriye Terim, memleketi Adana'da hayata gözlerini yumdu. İşte, Nuriye Terim'in vefatı ile ilgili bilgiler...

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  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir, vefat mı etti? Nuriye Terim neden öldü, kaç yaşındaydı?

    Ünlü futbol adamı Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'i kaybetti. 91 yaşındaki Nuriye Terim, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Söz konusu durumla ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir, vefat mı etti? Nuriye Terim neden öldü, kaç yaşındaydı?

    NURİYE TERİM KİMDİR?

    1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında yaşamanı yitirdi. Nuriye Terim'in vefat sebebi ise henüz açıklanmadı.
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir, vefat mı etti? Nuriye Terim neden öldü, kaç yaşındaydı?

    Nuriye Terim'in eşi ve Fatih Terim'in babası Talat Terim ise 6 Şubat 2019'da vefat etmişti.

    Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.
  • Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir, vefat mı etti? Nuriye Terim neden öldü, kaç yaşındaydı?

    Nuriye Terim'in cenazesi, 26 Kasım 2022'de düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

    Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

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