Fatih Terim, Galatasaray kariyerindeki 20. kupaya ulaştı! Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2019

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonunun devre arasında başlayan Galatasaray'daki dördüncü döneminde ise 2 lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

YILI 3 KUPAYLA TAMAMLADI

Galatasaray'ın Akhisarspor'u da mağlup etti ve Fatih Terim, 2019 yılını üç kupayla kapattı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde bu yıl Süper Lig, Türkiye Kupası'ndan sonra TFF Süper Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.