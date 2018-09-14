Süper Lig’de 3’te 3 yaptıktan sonra Trabzon deplasmanında 4-0 yenilerek büyük şok yaşayan G.Saray, bugün evinde konuk edeceği lider Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. 2 haftalık Milli aranın ardından taraftarına 4-0’lık yenilginin acısını unutturmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa maçına büyük önem veriyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; dolu tribünler önünde Lacivert-Beyazlı takımı yenerek yeniden zirveye ortak olmanın hesaplarını yapan teknik direktör Fatih Terim ise bu maçı kazanarak hem ligde zirvede yer almak hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçları öncesi camiaya umut aşılamak istiyor.

Futbolcularına da bu yönde uyarılarda bulunan İmparator maç öncesi gerçekleşen toplantıda, “Trabzon’dan acı bir ders aldık. Ancak bunu aşmak sizin elinizde… Oradaki oyun bize yakışmadı. Size yakışan oyunu sergileyin ve bu maçı alarak taraftarlara kendinizi affettirin” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Salı günü yine TT Stadı’nda ağırlayacakları Lokomotiv Moskova maçını da hatırlatan Terim’in, “Kasımpaşa’yı yenerek Devler Ligi’ne moralli çıkalım… Sergileyeceğiniz futbolla taraftarlara da Lokomotiv Moskova maçı için umut verin” şeklinde konuştuğu kaydedildi.

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