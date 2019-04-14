Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından şunları söyledi:

"Kazanmamız gereken bir maç. 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik. 2. yarı oyunun hakimiyiz ama daha çok pozisyon gördük. Buna rağmen Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi. Olmadı. Bir anlık o aşırı güven ve konsantre bozukluğu gol yememize sebep oldu.

Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Çok üzgünüm. Herhangi bir şey söylesem bir de ceza yiyorum. Herkes maçtan sonra konuşuyor, hiçbir şey olmuyor. Hep Galatasaray'a oluyor. Konuşunca ceza yiyoruz. Bu fırsatı onlara vermek istemiyorum. Bunu istiyorlar zaten. Maç öncesi, maç içinde, başka maç...

Bu sene enteresan şeyler oluyor. Kelimeleri seçmek istiyorum ama 11'e 10'du yenemedin falan. Sen faulü vereceksin, VAR hakemi Bülent Yıldırım çağıracaksın... Mehmet Topal'ın pozisyonu var, vereceksin. Bu işi niye yapıyorsunuz? Korkaksanız yapmayın. Bahane aramıyorum ama bu nedir ya? Benim rakiplerle işim yok. Gelenek bozulmamış falan. Ben bunları önemsemiyorum. Biz burada şampiyonluk aldık. Onu umursuyorum. Sonlara girdik artık. Yeteri kadar yaptınız zaten. Ben ceza yedim, başkan yedi, öteki yedi."