        Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı! - Gençlerbirliği Haberleri

        Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı!

        Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:17
        Terim, Eyüpspor - Gençlerbirliği maçını takip etti!
        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı.

        Terim, Başkent ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı. Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.

        Fatih Terim'e Kasımpaşa'da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

