Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk sınavına Belçika'da Club Brugge deplasmanında çıkıyor. A Grubu'nda Club Brugge dışında PSG ve Real Madrid'le birlikte mücadele edecek olan Aslan, tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor. Bu sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla bir araya geldi ve onlarla görüştü.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Avrupa macerası için bu maçtan mutlaka puan ya da puanlar alınması gerektiğine vurgu yapan Terim, "Bu karşılaşma hedef maçınız. Şimdiye kadar oynadığınız futbol burada yeterli olmaz. Galatasaray, Avrupa'da her zaman farklı oynamıştır. Taraftarımızın beklentisi de bu şekilde. Deplasmanda olabiliriz ama milyonlarca taraftarımızın desteği bizimle olacak. Bize yakışan buradan 3 puanla ayrılmaktır" dedi.