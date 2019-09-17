UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve futbolcular Ryan Donk ile Ryan Babel, Club Brugge maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.

BABEL: Yeni oyuncularla birlikte çalışma fırsatımız oldu. Bence hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde forma giymekten dolayı çok heyecanlıyız.

"Yeni bir takım ve yeni bir dönem. O yüzden herkes heyecanlı şekilde bekliyor. Ben de Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım"

DONK: Galatasaray'da mutluyum. Club Brugge'e de teşekkür ediyorum, Galatasaray formasıyla onlarla karşılaşacak olmak güzel bir duygu.

"Club Brugge fanatik taraftarı olan bir kulüp. Avrupa'nın her yerinden seyirciler geliyor. İyi bir mücadele bekliyorum"

"Futbol bu nerede olacağını asla bilemezsin. Club Brugge'de oynarken gençtim. İlerleyen yıllarda neler olacağını göreceğiz"

FATİH TERİM: BELHANDA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIP. O TİPTE OYUNCUMUZ PEK YOK

Belhanda'nın sakatlık durumunu ve oyun planındaki değişikliği üzerine soru soran Habertürk muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel'e yanıt veren Terim "Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. Anahtar kelimesini kullanabileceğimiz tipte bir oyuncu. Aynı tipte bir oyuncu yok elimizde. O yüzden ciddi bir kayıp bizim için. Maçın son dakikalarında beklemediğimiz bir anda maalesef böyle bir sakatlık yaşandı. Belki yazılanlar kadar bizden uzak kalmayacak ancak yarın olmak üzere birçok maçı kaybedecek. Yarınki maçta önemli bir silahımızdı ancak yapacak bir şeyimiz yok. Enteresan da bir sakatlanma oldu herkes darbenin tesirini başka yerde beklerken çenesinin iki yerinde kırık oluştu. Bizim için önemli bir kayıp" dedi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 17, 2019

LİGDEKİ PUAN KAYIPLARI...

"İlk 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun değilim. 5 puan kaybetmişiz, önce öyle bakmak lazım. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta kırmızı gördüğümüz onlar bunlar önemli değil, kaybetmişiz. Demek ki çok da iyi oynamamışız"

"BEN ZAMAN İSTEYEN BİR ANTRENÖR DEĞİLİM"

"Ben öyle zaman isteyen bir antrenör değilim. Bu önemli bir sıkıntı, aşacağız. Milli takımlara oyuncu vermek, tüm ülkelere yollamak bizim için gurur meselesi. Çok oyuncu vermek Kasımpaşa maçında olduğu gibi sıkıntı oluşturuyor. Lemina'nın Kasımpaşa maçında 45 dakika oynamasını bekliyorduk, hesapta olmayan bu tip sıkıntılar yaşadık"

FALCAO'NUN DURUMU

''Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık doğal olarak eksiği oldu. Ne kadar oyuncu, kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor, 3'te 4'te gidiyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki açlığı bizi çok sevindirdi. Çok eksiği var gibi de gözükmedi"

MBAYE DIAGNE'NİN GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYECEK OLMASI

''Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş bir isme teşekkür etmemek Galatasaray örf ve adetlerine yakışmaz. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğaldır"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ SEVİYORUM. NEREDE OLDUĞUMU HATIRLATIYOR"

''Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. İlk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ne olursa olsun açılıştaki o Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çok güzel bir şey. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.''

MAÇ YARIN OYNANACAK

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.