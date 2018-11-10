Fatih Terim soyunma odasına indi!

Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan 7 maç ceza alan ve soyunma odası ile yedek kulübesine girmesi yasak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasını Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte tribünden takip etti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Terim, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası TFF kuralları gereği bir süre bekledi ve oyuncularını tebrik etmek için soyunma odasına indi.

Karşılaşma öncesi stadyuma özel bir araç ile gelen Fatih Terim, maç sonrası stadyumdan takım otobüsü ile ayrıldı.

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