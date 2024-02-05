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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, derbide Olympiakos'u 2-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, derbide Olympiakos'u 2-0 mağlup etti

        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'de konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 00:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:27
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        Terimli Pana, derbiyi kazandı!
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        Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim'li Panathinaikos, evinde Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

        Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan 21. hafta maçında Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

        Derbi galibiyetiyle 47 puana ulaşan Panathinaikos, 50 puanlı PAOK ve 48 puanlı AEK'in ardından 3. sırada yer aldı. Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada kaldı.

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