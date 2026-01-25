Habertürk
        Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        15 Ekim2025'ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumunun olumluya gittiği açıklandı

        Giriş: 25.01.2026 - 22:29 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:29
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

        Fatih Ürek'in avukatı Berrin Ayata'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir. Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarına ve sevenlerine teşekkürlerimizi sunarız."

        Uşak'ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

        Uşak'ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

