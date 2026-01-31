Fatih Ürek: Keşkelerim var...

Geçirdiği kalp krizi sonrasında, 15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ürek, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Fatih Ürek, 4 Temmuz 2022'de Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olmuştu. Ürek'in, programdaki bazı açıklamaları sosyal medyada paylaşıldı.

Fatih Ürek'in programda; "Ben kötülük bilmem. Kötülük yapmayı beceremem. Yapmışsam da bilmeden yaptığım şeylerdir ama onları da bitirdim. Geçenlerde kanser hastası bir kişi bir yazı yazmış, 'Keşke' diye başlıyor. 'Ben niye bu kadar insanlar için üzüldüm. Hayatım için üzüldüm. Yapmasaydım, yaşasaydım' diye yazı yazmış" sözlerine üzerine Aslı Şafak, "Keşkeniz var mı?" sorusunu yöneltiyor. Ürek; "Tabii... 20 - 25 sene öncesine dönebilseydim diyorum. Çok hatalar yapıyoruz. Saçma sapan şeyler oldu" diye yanıt veriyor.

Fatih Ürek, ayrıca; "Allah inancım çok büyük benim. Rabbim bana o kadar güzel şeyler gösterdi ki... İlahi adaleti gördüm ve yaşadım. Kul hakkı çalmak en büyük günah bence. İnsanları kırmak ve yok saymak çok kötü bir şey. Sen kimsin, seni Allah yaratıyor. Sen başkasına 'nasıl yoksun' diyebilirsin. Allah'a sığınıyoruz. Başka sığınacak kimimiz var?" ifadelerini kullanıyor.