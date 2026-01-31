Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Fatih Ürek: Keşkelerim var...

        Dün vefat eden şarkıcı Fatih Ürek'in, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programındaki sözleri yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        O sözleri yeniden gündeme geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçirdiği kalp krizi sonrasında, 15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ürek, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

        Fatih Ürek, 4 Temmuz 2022'de Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olmuştu. Ürek'in, programdaki bazı açıklamaları sosyal medyada paylaşıldı.

        Fatih Ürek'in programda; "Ben kötülük bilmem. Kötülük yapmayı beceremem. Yapmışsam da bilmeden yaptığım şeylerdir ama onları da bitirdim. Geçenlerde kanser hastası bir kişi bir yazı yazmış, 'Keşke' diye başlıyor. 'Ben niye bu kadar insanlar için üzüldüm. Hayatım için üzüldüm. Yapmasaydım, yaşasaydım' diye yazı yazmış" sözlerine üzerine Aslı Şafak, "Keşkeniz var mı?" sorusunu yöneltiyor. Ürek; "Tabii... 20 - 25 sene öncesine dönebilseydim diyorum. Çok hatalar yapıyoruz. Saçma sapan şeyler oldu" diye yanıt veriyor.

        Fatih Ürek, ayrıca; "Allah inancım çok büyük benim. Rabbim bana o kadar güzel şeyler gösterdi ki... İlahi adaleti gördüm ve yaşadım. Kul hakkı çalmak en büyük günah bence. İnsanları kırmak ve yok saymak çok kötü bir şey. Sen kimsin, seni Allah yaratıyor. Sen başkasına 'nasıl yoksun' diyebilirsin. Allah'a sığınıyoruz. Başka sığınacak kimimiz var?" ifadelerini kullanıyor.

        #fatih ürek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?