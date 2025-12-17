Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek'in yakın dostundan duygusal paylaşım geldi
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Doktoru ve menajerinden açıklamalar yakından takip edilirken en son yakın dostu Gülay Kaymaz'dan paylaşım geldi. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, ne zaman hastaneden çıkacak?
15 Ekim tarihinden bu yana hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek sağlık durumuyla gündeme geliyor. Sevenleri Ürek’in bir an önce iyileşmesini beklerken yakın dostlarından açıklamalar geliyor. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
FATİH ÜREK'İN DOSTU: MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR
15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, yakın dostu Gülay Kamaz duygusal bir paylaşımda bulundu.
Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın dostu Gülay Kamaz, Işıl Reçber'in de yer aldığı eski bir fotoğraflarını paylaşarak, duygularını dile getirdi.
Gülay Kamaz; "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşarak duygulandırdı.
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Aralık 2025 itibarıyla menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtmişti. Fatih Ürek’in hastanede tedavisi sürüyor.