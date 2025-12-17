Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek’in yakın dostundan duygusal paylaşım geldi

        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek'in yakın dostundan duygusal paylaşım geldi

        Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Doktoru ve menajerinden açıklamalar yakından takip edilirken en son yakın dostu Gülay Kaymaz'dan paylaşım geldi. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, ne zaman hastaneden çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 Ekim tarihinden bu yana hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek sağlık durumuyla gündeme geliyor. Sevenleri Ürek’in bir an önce iyileşmesini beklerken yakın dostlarından açıklamalar geliyor. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

        2

        FATİH ÜREK'İN DOSTU: MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR

        15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, yakın dostu Gülay Kamaz duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın dostu Gülay Kamaz, Işıl Reçber'in de yer aldığı eski bir fotoğraflarını paylaşarak, duygularını dile getirdi.

        Gülay Kamaz; "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşarak duygulandırdı.

        3

        FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Aralık 2025 itibarıyla menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtmişti. Fatih Ürek’in hastanede tedavisi sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici