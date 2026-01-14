Habertürk
        Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama - Magazin haberleri

        Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi. Ürek'in tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu ilerlediği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:47
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi.

        Ürek’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Bilindiği üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir."

