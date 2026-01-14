15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi.

Ürek’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir."