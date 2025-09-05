Fatma Betül Sayan’ın katıldığı törende Yeniden Refah'tan AK Parti’ye geçtiler
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde üç belediye meclis üyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katıldığı törenle Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Böylece AK Partili meclis üyesi sayısı altıdan dokuza yükseldi.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde daha önce Yeniden Refah Partili olan Mesut Karayiğit'in AK Parti’ye katılmasının ardından, üç belediye meclis üyesi daha AK Parti saflarına katıldı.
Yerel gazete Ordu Hayat'ın haberine göre katılım töreni, “Güçlü Türkiye” ve “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın iştirakiyle gerçekleştirildi.
Törende, Fatih Karayiğit, Zekeriya Seçkin ve Hüseyin Engin’in AK Parti rozetleri Kaya tarafından takıldı.
Bu katılımların ardından Çaybaşı’nda AK Parti’nin belediye meclisindeki çoğunluğu güçlendi.