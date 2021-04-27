Fatma dizisi Netflix'te yayınlanmaya başladı. Fatma dizisinin senaryosunu Özgür Önürme yazdı, yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlendi. Başrolleri ise Burcu Biricik ile Uğur Yücel üstlendi. İşte Fatma dizisi hakkında merak edilen detaylar...
FATMA DİZİSİ KONUSU
Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir "temizlikçi" olduğunu fark eder.
FATMA DİZİSİ OYUNCULARI
Burcu Biricik - Fatma Yılmaz
Uğur Yücel
Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
Hazal Türesan - Mine
Olgun Toker
Gülçin Kültür Şahin
Deniz Hamzaoğlu
Çağdaş Onur Öztürk
Melis Sezen
Şehsuvar Aktaş
Didem İnselel
Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu
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