        Haberler Magazin Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı - Magazin haberleri

        Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in 2018 tarihli vasiyetnamesine, kardeşi Günay Girik tarafından 'fiil ehliyeti yoktu ve baskı altında hazırlandı' iddiasıyla iptal davası açıldı. Mahkeme, Adli Tıp raporunu esas alarak vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 19:18 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:20
        Vasiyet davasında karar çıktı
        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Girik'in vasiyetnamesine ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi. Vasiyetnamenin hukuken geçerli olduğuna hükmedildi.

        Girik'in kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte sanatçının fiil ehliyetinin bulunmadığını ve belgenin baskı altında hazırlandığını öne sürerek Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'vasiyetnamenin iptali' davası açtı.

        Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurum tarafından hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018’de fiil ehliyetine sahip olduğu oy birliğiyle mütalaa edildi.

        Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik

        Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine karar vererek vasiyetnamenin geçerli olduğunu hükme bağladı.

        Öte yandan Günay Girik'in, sanatçının vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.

        Fatma Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı

        Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu belirtilerek, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi. Açıklamada, sürecin bir 'miras kavgası' değil, 'iradeye saygı meselesi' olduğu vurgulandı.

        Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş

        Fatma Girik'in 26 Ekim 2018'de Bodrum 2. Noterliği'nde düzenlenen vasiyetnamesi daha önce Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıp okunmuştu. Vasiyetnamede, sanatçının adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı; ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği yer almıştı.

        Fotoğraflar: AA, DHA

        #Fatma Girik
