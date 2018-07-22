Makaron'un haberine göre, şarkıcı konsere çıkacağı saati bir hayli geçirince hayranlarının sesleri yükselmeye başladı. Daha sonra sahneye çıkan Turgut’un, bandajlı el bileği fark edildi. Bileğini burkan şarkıcı, sahne performansıyla izleyiciden tam not aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ