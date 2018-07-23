Fatma Varank Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevine bugün getirildi. Mimar olan Fatma Varank daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Rezerv Alanı olarak planlanan, 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul’u da içerisine alan Yeni Şehir Projesinin, Mikro Bölgeleme, Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama süreçlerinde ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamakta etkin olarak yer alan Fatma Varank'ın yaşamından kesitler haberimizde.

FATMA VARANK KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak‘ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995- 2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ’ta çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sürede; Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü.

İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Rezerv Alanı olarak planlanan, 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul’u da içerisine alan Yeni Şehir Projesinin, Mikro Bölgeleme, Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama süreçlerinde ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamakta etkin olarak yer aldı.

Türkiye'nin ilk finans merkezi olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin bütün planlama ve proje süreçlerini yönetti. 2012-2013 yılları arasında Ankara 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyon Üyeliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi İmar Planları onayı gibi önemli kamu yatırımlarına imza attı.

Çamlıca Camii Proje Yarışması’nda Danışman Jüri Üyeliği, TOKİ 7 İklim 7 Bölge Proje Yarışmasında Seçici Jüri üyeliği yaptı.

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