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Fava neyden yapılır? Fava nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Bugüne kadar yöresel yemeklerle ilgilendiyseniz mutlaka fava yemeğine de rastlamış olmalısınız. Çünkü özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde fava fazlasıyla beğeniliyor ve çoğu mutfakta da yapılıyor.

Fava Neyden Yapılır? Fava Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
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Ama farklı yerlerde farklı tatlarda yemiş olabilirsiniz. En doğru fava neyden yapılır? Fava nasıl yapılır, malzemeleri nedir bilmek istiyorsanız da cevapları bulacaksınız. Bütün detaylar ise aşağıda yer alıyor. Siz de okuyarak favanın ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini öğreneceksiniz.

Fava Nedir?

Favanın nasıl yapıldığını açıklamadan önce favanın ne olduğundan bahsedelim.

Fava, bir çeşit mezedir. Özellikle Ege ve Akdeniz mutfaklarında yapılan, enginarlı taze iç bakladır. Bu bakla, belli aşamalardan geçerek favayı ortaya çıkarır

Buradan da anlaşılacağı üzere fava hammaddesi bakladır. Eğer bakla içiniz varsa ve diğer malzemeleri de temin edebilirseniz, siz de evinizde rahatlıkla fava yapabilirsiniz.

Ayrıca favayı lokantalarda da meze olarak görebilirsiniz. Eğer bir lokantada yerseniz tadını beğendikten sonra hemen malzemeleri toplayıp kendiniz de yapabilirsiniz.

Fava Neyden Yapılır?

O halde hammaddesi bakla içi olan favanın yapımı için başka hangi malzemeler gerekiyor?

İşte fava yapımı malzemeleri:

  • - Bakla içi
  • - Zeytinyağı
  • - Dereotu
  • - Soğan
  • - Havuç
  • - Küp şeker
  • - Tuz

Bunlar arasında havuç isteğe bağlı olarak kullanılmayabilir. Ama iyi bir lezzet istiyorsanız diğerlerinin kullanılması gerekiyor.

Fava Nasıl Yapılır?

Diğer önemli soru da fava nasıl yapılır? Aşağıdaki adımları izleyerek favayı yapabilirsiniz:

  • - İlk yapmanız gereken malzemeleri toplamak olmalı. Böylece ne zaman hangisinden kullanacağınızı daha iyi bilirsiniz.
  • - Soğanları küp şeklinde doğramalısınız ve sonrasında zeytinyağında kavurmalısınız.
  • - Bu sırada süzdüğünüz baklaları da soğanlara ekleyin ve 3 su bardağı kadar sıcak su da katmayı unutmayın.
  • - Bu karışımınız iyice pişmeli. O sırada da kesme şeker ve limon ilave edebilirsiniz. Orta ateşte pişirmeye çalışın.
  • - Baklalar yumuşayana kadar da belli aralıklarla karıştırmalısınız. Dibine tutmamalı ama çok karıştırarak aşırı yumuşak hale de döndürmeyin.
  • - Eklediğiniz su bir süre sonra çekmeye başlayacak. Buna göre 1 su bardağı sıcak suyu da azar azar eklemeniz gerekiyor.
  • - Böylece biraz daha katılaşması için pişmeyi hızlandıracaksınız.
  • - Baklalar tamamen yumuşadığı zaman da bütün suyu çekmemiş olmasına dikkat edin. Biraz su mutlaka kalmalı.
  • - Ardından bunu blenderden geçirin ve püre olana kadar bunu sürdürün.
  • - Bir kalıbı ıslatın ve üzerine de yaptığınız favayı dökün

Aslında buraya kadar geldiğinizde favanın da hazır olduğunu göreceksiniz. Soğumaya bırakmayı da unutmayın. Soğuduktan sonra da kalıptan çıkarmanız gerekiyor. Ortalama 2-3 saat yeterli olacaktır.

Tabi bunla da sınırlı kalmıyor. Fava yapımında soğuma aşamasından sonrası da önemlidir. Artık donmuş olan favanızı dilimleyebilirsiniz ve üzerine de zeytinyağı dökebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak süsleyebilirsiniz.

İşte bütün yapılması gerekenler bu kadar… İsteğinize bağlı olarak karıştırma aşamasında içerisine kereviz ya da havuç da atabilirsiniz. Ama doğal tadını almak istiyorsanız bu yöntem daha çok işinize yarayacak.

NOT: Fava neden yapılır sorusunun cevabı olan bakla içi kritik malzemedir. Onu akşamdan ılık suyla ıslatmanız gerekiyor. Eğer böyle yaparsanız favanız yemeye hazır olduğunda daha lezzetli gelecektir. Bu sebeple püf noktalarını bilin ve yapacaklarınızı da ona göre takip edin. Ancak bu şekilde fava yapımını öğrenebilirsiniz.

Genel olarak fava neyden yapılır, nasıl yapılmalıdır, bunları biliyoruz. Bir gün farklı bir meze isterseniz deneyecekleriniz arasında yerini alabilir. Çünkü fava gerçekten de yapımı oldukça kolay bir meze.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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