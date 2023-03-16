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Türkiye deprem riski ve fay hattı haritası! Bolu depremle sallandı! Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

MTA yenilenmiş diri fay haritası ve deprem riski haritası son olarak Bolu'da meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere uzmanlar Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi uzantısı İstanbul açıklarında 7.0 büyüklüğü üzerinde bir deprem bekliyor. Olası deprem riski nedeniyle tedirgin olan İstanbullular Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Bolu'da meydana gelen deprem sonrası teyakkuza geçti. İşte Bolu'da meydana gelen deprem sonrası gözlerin çevrildiği MTA diri fay hattı ve Türkiye deprem riski haritası...

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  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi uzantısı üzerinde İstanbul açıklarında meydana gelmesi beklenen olası deprem riski nedeniyle yaşanan deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde paniğe neden oldu. Yaşanan deprem sonrası gözler MTA diri fay hattı haritasına ve özellikle de Kuzey Anadolu Fay Hattı haritasına çevrildi. İşte Türkiye deprem riski ve fay hatları haritası...
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

    MTA DİRİ FAY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AKSARAY,

    AYDIN,

    BALIKESİR, 

    BOLU,

    BURDUR,

     

    BURSA, 
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    BİNGÖL,

    DENİZLİ,

    ESKİŞEHİR, 

    ERZİNCAN,

    ERZURUM,

     

    HAKKARİ,
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    HATAY,

    İZMİR,

    KAHRAMANMARAŞ

    MANİSA,

    MUĞLA,

     

    KOCAELİ,
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    KONYA,

    OSMANİYE,

    SAKARYA,

    TOKAT’ın yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • FAY HATTI VE DEPREM HARİTASI | Son dakika: Bolu 4.8'le sallandı! MTA Kuzey Anadolu Fay hattı haritası

    EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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