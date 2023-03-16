Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi uzantısı üzerinde İstanbul açıklarında meydana gelmesi beklenen olası deprem riski nedeniyle yaşanan deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde paniğe neden oldu. Yaşanan deprem sonrası gözler MTA diri fay hattı haritasına ve özellikle de Kuzey Anadolu Fay Hattı haritasına çevrildi. İşte Türkiye deprem riski ve fay hatları haritası...