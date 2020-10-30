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Fay Yasası nedir? Fay Yasası ile neler yapılacak?

İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gündeme getirilen "Fay Yasası" gün itibariyle İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yeniden gündeme geldi. Peki fay yasası nedir? İşte günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan fay yasası ile ilgili bilgiler...

Fay Yasası nedir? Fay Yasası ile neler yapılacak?

Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri de Fay Yasası oldu. İşte Fay Yasası ile ilgili bilinmesi gerekenler...

FAY YASASI NEDİR?

Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor.

FAY HATLARI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Fay hatlarının geçtiği 18 il ise Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA FAYA YAKIN İLÇELER

İstanbul Risk Haritası'ndaki fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler ise; Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

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