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Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

Kış aylarına yaklaşmamızla birlikte vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri doğal yoldan almak için yöntemler de araştırmaya başladık. İşte her gün bir avuç tükettiğinizde vücudunuzu dinçleştirecek, hastalıklardan koruyacak o besin...

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  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    Günlük olarak tüketildikten sonra vücudun ihtiyacı olan her türlü vitamin ve minerali karşılayabilen bazı besinler vardır. O besin listesinin başını badem çeker. İşte her gün bir avuç badem yediğinizde göreceğiniz olumlu etkiler...
  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    BADEMİN FAYDALARI NEDİR?

    Bademin faydaları şu şekildedir;

    Kilo vermeyi kolaylaştırır,

    Kolestrolü dengeler,

    Bağırsak florasını düzenler, hemoroid, kabızlık gibi problemleri çözer,

    Tansiyon riskini azaltır,

    Gözlere olumlu etkisi vardır,

    Cilt bakımında kullanılır, yağı oldukça etkilidir,

    Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir,

    Bağışıklık sistemini destekler,

    Kan şekeri seviyesini dengede tutar.
  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    ÇİĞ BADEMİN BEYİNE ETKİSİ

    Her gün 1 avuç çiğ badem tüketimi, Alzheimer'ı önler.
  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    BADEM SÜTÜ FAYDALARI NEDİR?

    Doğal ve katkı maddesiz yapılan badem sütünün faydaları şu şekildedir;

    Kan basıncını düşürür,

    Kalbi korur,

    Kasları güçlendirir,

    Böbrek sağlığında olumlu etkileri vardır,

    Cilt sağlığında en çok kullanılan ürünlerden biridir,

    Görme yetisini geliştirir,

    Kemikleri güçlendirir,

    Kanser önleyici özellikleri vardır,

    Bağışıklık destekler,

    Anne sütüne benzer besinler içerir.
  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    BADEM SÜTÜ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    1 su bardağı badem

    2 su bardağı su

    1 tatlı kaşığı bal/şeker

    Yapılışı: Bademler bir gece suda bekletilir. Ertesi sabah durulanan bademler bal ve su ile karıştırılır, blendardan geçirilir. Blender işlemi bitince süzgeç yardımıyla süzülür. Elde edilen badem sütüne tercihe göre bal ilave edilebilir.
  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    BADEM ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

    Badem en yaygın alerjenlerden biridir ve badem alerjisi olan kişilerde astım, burun alerjileri, alerjik dermatit, migren ve ciddi vakalarda anafilaktik şok gelişebilir. Bu sebeple badem tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın!
  • Faydalarını bilmeyen kalmasın! Sağlıklı bir vücut için her gün tüketilmesi gereken doğal şifa kaynağı!

    BADEM BESİN DEĞERİ

    Bademin kavrulmamış ve tuzsuz halinin 100 gramında 570 kkal enerji, 3,7 gram karbonhidrat, 18,7 gram protein ve 54,1 gram yağ bulunur. E vitamini ve fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve selenyum minerallerinin değerli bir kaynağı olan bademin bir avuç içine denk gelen miktarı yaklaşık olarak 25 gramdır.

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