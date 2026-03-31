F.Bahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 35. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.
Giriş: 31.03.2026 - 11:07
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 35. haftasında Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımına 92-82 mağlup oldu.
Bayern Münih ise 14 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, rakibini 88-73 mağlup etmişti.
