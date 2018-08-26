FC Botosani - Sepsi maç önü

FC Botosani ve Sepsi, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi FC Botosani 6 puanla 11. sırada, Sepsi 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Botosani, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sepsi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 750 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Botosani kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Sepsi sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

FC Botosani son haftadaki Gaz Metan Medias müsabasında 2-0 kazandı.

Sepsi ise Dinamo Bucuresti maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Botosani, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Sepsi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sepsi, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ