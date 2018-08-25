FC Copenhagen - SonderjyskE maç önü

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. FC Copenhagen, 26 Ağustos 2018 Pazar günü SonderjyskE takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. FC Copenhagen 13 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken SonderjyskE 7 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi FC Copenhagen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. SonderjyskE, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 597 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Copenhagen kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, SonderjyskE sahadan galip ayrılırsa 7.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

FC Copenhagen son hafta oynanan Silkeborg maçında 1-3 kazandı.

SonderjyskE ise Midtjylland karşılaşmasında 2-1 yenildi.

FC Copenhagen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Copenhagen, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

SonderjyskE, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. SonderjyskE, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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