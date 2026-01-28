FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son maçında Romanya ekibi FCSB (Steaua Bükreş) ile karşı karşıya geliyor. Ulusal Arena'da oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, FCSB - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ligde ve Avrupa arenasında yoluna dizgin devam eden sarı-lacivertliler, ilk 8'e girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, "FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte FCSB - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
FCSB - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. İlk 8 umudunu son maça taşıyan sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak son haftaya 18. sırada girdi. Peki, "FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi FCSB - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FCSB - Fenerbahçe maçı 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak
FCSB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ulusal Arena’da oynanacak mücadele TRT 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.