FCSB - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. İlk 8 umudunu son maça taşıyan sarı-lacivertliler, bugüne kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak son haftaya 18. sırada girdi. Peki, "FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi FCSB - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...