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        Haberler Sağlık FDA, Covid-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş mRNA aşılarını onayladı

        FDA, Covid-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş mRNA aşılarını onayladı

        ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaygın olarak dolaşımda olan varyantları hedef alacak şekilde formüle edilerek güncellenmiş mRNA Covid-19 aşılarına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:32
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        FDA, güncellenmiş mRNA aşılarını onayladı
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        FDA, Moderna ve Pfizer tarafından üretilen 2023-2024 için güncellenmiş Covid-19 aşılarının onaylanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, Covid-19'un etkilerinden daha iyi korunmak amacıyla onaylanan yeni mRNA aşılarının acil kullanımı için izin verildiği bildirildi.

        Yeni aşıların Covid-19'un Omicron varyantının XBB.1.5 alt varyantına karşı etkili olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce aşı olup olmadığına bakılmaksızın 5 yaş ve üzeri kişilerin herhangi bir Covid-19 aşısının son dozunun üzerinden en az 2 ay geçtikten sonra tek doz güncellenmiş mRNA Covid-19 aşısı almaya uygun olduğu belirtildi.

        CDC ONAYININ ARDINDAN KULLANILACAK

        Açıklamada, güncellenmiş aşıyı olan kişilerin eski aşılarda görülen yan etkileri yaşayabileceği, bu aşıların halihazırda dolaşımda olan varyantlara karşı daha iyi koruma sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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        Covid-19 aşılarının bileşiminin mevsimsel grip aşısındaki gibi yıllık olarak güncellenmesi gerekebileceğine işaret edilen açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yetkililerin, aşının kimlere yapılıp yapılmaması gerektiğini tartışmak üzere yarın bir araya geleceği vurgulandı.

        Yeni aşıların, CDC'nin onayının ardından kullanıma sürülmesi bekleniyor.

        Avrupa Birliği'nin (AB) sağlık kuruluşu Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 2022'nin son iki haftasında XBB.1.5'in Avrupa'daki koronavirüsler arasında oranının yüzde 2,5 olduğunu, ABD'de ise mevcut varyantlardan yüzde 12 daha hızlı yayıldığını bildirmişti.

        XBB.1.5 alt varyantı ilk kez Ekim 2022'de ABD'de tespit edilmişti.

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