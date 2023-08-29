Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı! - Muğla haberleri

Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı! - Muğla haberleri

Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı! Muğla'nın Bodrum ilçesinde, garson olarak çalıştığı restoranın sahibi 44 yaşındaki Levent Bulut'a, dambıl barı ile saldırıp, 100 bin lirasını gasp eden 18 yaşındaki Diyar Köse ile ona yardım eden iş arkadaşları H.T. (17) ve S.Ş. (18) yakalandı. Köse'nin dikkat çekmemek için olay sonrası arkadaşları ile restoranda çalışmaya devam ettiği belirlenirken; şüphelinin kaçtığı anlar kameraya yansıdı

Muğla'da olay, 21 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Bodrum'daki Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde meydana geldi.

RESTORANINI KAPATIP PARAYLA EVİNE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki restoranını kapatan Levent Bulut (44), gece saatlerinde çantasındaki 100 bin lira ile motosikletine binip, yaşadığı siteye geldi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Motosikletini park edip, evine yönelen Bulut'a, maskeli ve şapkalı bir kişi dambıl barı ile saldırdı. Bulut kanlar içinde kalırken, şüpheli 100 bin lirayı da gasp edip, kaçtı.

YOĞUN BAKIMDA 2 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Komşusu tarafından hastaneye götürülüp, yoğun bakıma alınan Bulut, ifade verip, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

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POLİS, 200 KAMERADAN GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede 200 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemede, Gümbet Değirmenler mevkiinde şüphelinin kıyafetleri ile Bulut'a ait çanta bulundu.

ŞÜPHELİLER, YANINDAKİ GARSON ÇIKTI

Şüphelinin Bulut'un işlettiği restoranda garson olarak çalışan Diyar Köse olduğu tespit edildi. Köse'nin kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

DİĞER GARSONLAR DA YARDIM ETTİ

Köse ile ona yardım eden ve aynı restoranda garson olarak çalışan H.T. ve S.Ş. kaldıkları lojmanda yakalandı. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

GASP İÇİN 25 DAKİKA BEKLEMİŞLER

Diyar Köse'nin, Bulut'un işletmeden çıkış saatini iş arkadaşları H.T. ve S.Ş.'den öğrendiği, evinin önüne gidip, 25 dakika beklediği tespit edildi. Köse'nin dambıl barı ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası para dolu çantayı alıp, Değirmenler mevkiine gittiği ve burada kendisine yardım eden şüphelilerle buluştuğu belirlendi.

OLAYDAN SONRA DA RESTORANDA ÇALIŞMIŞLAR

Köse'nin dikkat çekmemek için olay sonrası gasp ettiği paradan pay verdiği şüpheliler ile restoranda çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Köse'nin saldırı sonrası çanta ile bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Diyar Köse tutuklanırken, H.T. ve S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.