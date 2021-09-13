Taksiciyle müşterinin meydan savaşı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta dün, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

SOKAĞA TAŞTI, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre ilerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.