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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! Liseli Harun cipin altında 15 metre sürüklendi
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Cipin, bisikletli Harun'u 15 metre sürüklediği kaza kamerada

Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Kentin İnegöl ilçesinde, bisikletle giden lise öğrencisi Harun Karadeniz'e (15) cip çarptı. Aracın altında 15 metre sürüklenip, ağır yaralanan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Feci kaza! Liseli Harun cipin altında 15 metre sürüklendi
Liseli Harun cipin altında 15 metre sürüklendi!
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DHA

Feci kaza, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Nesrin Türken (41) yönetimindeki 11 BA 061 plakalı cip, Müşerref-Muzaffer Samda Ortaokulu mevkisinde dönüş yaptığı sırada liseli Harun Karadeniz'in kullandığı bisiklete çarptı.

DHA'nın haberine göre, cipin altında 15 metre sürüklenen Karadeniz, ağır yaralandı. Sürücü Türken, araçtan inip, yaralı öğrencinin yardımına koşarken, sağlık ekibine haber verdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Harun Karadeniz'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, sürücü Nesrin Türken'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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