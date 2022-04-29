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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kazada iki otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
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Kafa kafaya çarpışan iki otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp

Erzurum'un Olur ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil, Olur Çayı'na uçtu. Suya gömülen araçlarda bulunanlardan 4 aylık hamile olan Büşra Tosun yaşamını yitirirken, 2 kişi kayboldu, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sabah devam edecek

Feci kazada iki otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
Feci kazada iki otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Kaza, dün akşam saatlerinde Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oltu'dan Artvin istikametine giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFC 706 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan iki otomobil Oltu Çayı'na ustu. Suya gömülen otomobillerde bulunan sürücü Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Ölmez çiftini, ilk tedavilerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

4 AYLIK HAMİLE KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Oltu Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması amacıyla kaza yerine 24 kişilik arama kurtarma ekibi sevkedildi. Ekipler, yaptıkları aramada Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde ebe olarak görev yapan Büşra Tosun'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ KAYBOLDU

Arama kurtarma ekipleri, kayıp oldukları belirlenen Fevzi Bulut ve Sevinç Bulut'un bulunması için çalışma başlattı. Saatler süren arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Ekipler, arama çalışmasına sabah erken saatlerde devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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