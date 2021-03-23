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HaberlerGündem3. SayfaFECİ OLAY! Hayvan otlatan kadına boğa saldırdı
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Korkunç! Hayvan otlatan kadına boğa saldırdı

Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti

FECİ OLAY! Hayvan otlatan kadına boğa saldırdı
İHA

Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide büyükbaş hayvan otlatan Emine Yıldız (53),bir boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız'ı görenler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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