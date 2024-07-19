Feci ölüm! Bisikletiyle ambulansa çarptı

Bisikletiyle ambulansa çarpan 11 yaşındaki Zeynep öldü!
Aksaray'da acı bir olay yaşandı. Kentte tali yoldan ana yola çıkan bisikletli 11 yaşındaki Zeynep Çelebi ambulansa yandan çarparak ağır yaralandı. Aynı ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi kurtarılamadı
Aksaray'da tali yoldan ana yola çıkan bisikletli Zeynep Çelebi (11) ambulansa yandan çarparak ağır yaralandı.
AYNI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'nın haberine göre aynı ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi kurtarılamadı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Taşpınar beldesinde meydana geldi. Bisikletiyle tali yoldan ana yola çıkan Zeynep Çelebi, Furkan D. (26) idaresindeki ambulansa yandan çarpıp, altında kaldı.
Çelebi sağlık görevlileri tarafından aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep Çelebi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulans şoförü Furkan D. ise gözaltına alındı.