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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika: Bursa'da küçük bir çocuğun göğsüne korkuluklar saplandı!
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Korkuluklara tırmanıyordu! Sonrası dehşet!

Bursa'da 8 yaşındaki çocuk, parkın hemen yanındaki apartmanın korkuluklarına tırmanmaya kalktı. Tırmanma esnasında ayağı kaydı ve demir korkulukların göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Bursa'da küçük bir çocuğun göğsüne korkuluklar saplandı!
Korkuluklara tırmanıyordu! Sonrası dehşet!
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İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan Taş Devri Parkı'nda akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Çağan Ege Yer, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyunlar oynadı.

AYAĞI KAYDI, KORKULUKLAR GÖĞSÜNE SAPLANDI

İHA'da yer alan habere göre 8 yaşındaki Yer, parkın bitişiğindeki apartmanın demir korkuluklarından tırmanmak istedi. Ayağı kayan Yer, demir korkuluğun göğsüne saplanması sonucu yaralandı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Servis ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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