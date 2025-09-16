Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed 2025 Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti nedir, bu ay faiz indirimi olacak mı?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Fed Eylül faiz kararı için piyasalarda beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı , ekonomi piyasaların odağında yerini aldı. Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum nedir? İşte, detaylar...

        Giriş: 16.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:00
        1

        Fed, Eylül faiz kararını açıklayacak. ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti ne yönde? İşte, detaylar..

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        4

        FED EYLÜL FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

        Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed), yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

        5

        TRUMP FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISINA DEVAM EDİYOR

        ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

