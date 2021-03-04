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FED Başkanı Powell ne zaman konuşacak, saat kaçta? FED Başkanı Powell konuşması saati

Dünya ekonomisinin gözü kulağı FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrilmiş durunmda. Gün itibariyle küresel piyasalara ilişkin oldukça önemli açıklamalar yapması beklenen FED Başkanı Powell ne zaman konuşacağına ilişkin soruların cevaplarını derledik...

FED Başkanı Powell ne zaman konuşacak, saat kaçta? FED Başkanı Powell konuşması saati

Küresel piyasalarda gözler FED toplantısına çevrilmiş durumda. ABD Merkez Bankası (FED) bugünkü toplantı ile beraber faiz kararını açıklayacak. Peki Bugün FED toplantısı ne zaman, saat kaçta ve FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman? İşte döviz kurlarını da etkileyecek konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

FED toplantıları 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması günün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Wall Street Journal tarafından düzenlenecek etkinlikte konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın bankanın gevşek para politikası konusunda çok sabırlı olacağı mesajı vermesi beklendiği kaydedildi. FED Başkanı Jerome Powell bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasalarında son dönemde görülen endişeleri teskin etmeye çalışacak.

Uzmanlar, Powell'ın uzun vadeli tahvil faizlerinde artışın sınırlanmasına yönelik değerlendirmelerden çok para politikasının uzun süre gevşek kalacağı mesajına odaklanması bekleniyor. Başkanın ayrıca tahvil piyasasında geçen hafta yaşanana benzer düzensizliklerden sakınmak istediği mesajı aktarması öngörülüyor.

JPMorgan ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli, "Ortada piyasayı soğutma çabasından çok faizlerin Fed hedefleri ile uyumlu hareket etmesi isteği var" dedi.

Dolar/TL, ABD tahvil faizi baskısıyla 7,45'in üzerini gördü

Dolar/TL son birkaç haftada 6,90-7.4915 arasında oldukça dalgalı bir seyir izlerken ABD tahvil getirilerinin yüzde 1,4'lü seviyelerden yeniden yüzde 1,5'e doğru yükselişe geçmesi ile kur yeniden 7,5'e doğru baskı altında.

Dün piyasaların kapanışına doğru 7,40'ın üzerine hareketlenen ve 7,45'in hemen altında kapatan dolar/TL, yeni güne de benzer seviyelerde başlıyor. Dün bir kez daha 9 liranın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,99-9,00 seviyelerinde değerleniyor.

Küresel piyasalarda sert satışlar

ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ilgili yeniden oluşan kaygılar küresel hisse senedi piyasasında satışlara yol açtı. ABD borsalarında yaşanan düşüşün ardından, Asya borsalarında da hızlı düşüşler yaşanıyor. Japonya'da Nikkei endeksinde düşüş yüzde 2,3'e ulaşırken, Çin'de Shanghai yüzde 1,6, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,5 geriledi. ABD vadelileri de yüzde 0,8 civarı düşüşe işaret ediyor.

Nasdaq 100 vadeli endeksi 2 ayın en düşük seviyesini gördü

Dün Wall Street'te yaşanan düşüşün ardından teknoloji hisseleri ağırlıkı satış baskısı bugün vadeli endekslerde de kendini hissettiriyor.

Nasdaq 100 vadeli endeksi bugün 12511,25 puan ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de uzun vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 1,4791'e yükselmesinin hisse senedi piyasaları üzerinde yarattığı baskının bu sabah da devam etmesine bağlı olarak vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi
150 puan, yüzde 0,48, S&P 500 vadeli endeksi 26,5 puan, yüzde 0,69 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 120,50 puan, yüzde 0,95 ekside işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Şubat ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kurlarını açıklayacak. Ocak ayında TÜFE bazlı kur 66,28, Yİ-ÜFE bazlı kur 78,63 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. (14.30).

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30),işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (16.30),fabrika siparişleri (18.00) verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde perakende satışlar ve işsizlik oranı açıklanacak (13.00).

OPEV ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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