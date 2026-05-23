Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.808,20 %4,89
        DOLAR 45,7039 %0,25
        EURO 53,0435 %0,01
        GRAM ALTIN 6.630,84 %-0,42
        FAİZ 44,24 %0,94
        GÜMÜŞ GRAM 111,06 %-1,23
        BITCOIN 75.139,00 %-1,01
        GBP/TRY 61,5535 %0,18
        EUR/USD 1,1603 %-0,14
        BRENT 103,54 %0,94
        ÇEYREK ALTIN 10.841,42 %-0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed'de Kevin Warsh dönemi başladı

        Fed'de Kevin Warsh dönemi başladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, yemin ederek görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed'de Kevin Warsh dönemi

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı olan Warsh için Beyaz Saray'da yemin töreni düzenlendi.

        ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, Warsh'un eğitimi ve kariyerine ilişkin bilgiler paylaşarak, "Amerika'da Fed'e liderlik etmek için Kevin Warsh'tan daha donanımlı hiç kimse yok." dedi.

        Warsh'un 35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyelerinden biri olduğunu anımsatan Trump, liderlik edeceği kuruma karşı derin bir saygı duyduğunu söyledi.

        Trump, "Kevin'ın tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Bana bakma, hiç kimseye bakma, sadece kendi bildiğini yap ve harika bir iş çıkar." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "GÜVENİ YENİDEN TESİS EDECEK"

        Fed'in son yıllarda temel görevlerinden uzaklaştığını savunan Trump, kurumun iklim politikaları ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık gibi alanlara yöneldiğini dile getirdi.

        Trump, eski yönetim döneminde bütçe açığının büyüdüğünü ve ABD'nin yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kevin, Fed'e olan güveni yeniden tesis edecek, bu siyasi yelpazenin her kesiminden Amerikalılar ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için son derece önemli ve herkesin gözü Kevin'in üzerinde olacak." diye konuştu.

        Warsh'un ekonomik büyümeye yaklaşımının bazı seleflerinden farklı olduğuna işaret eden Trump, "Enflasyonu durdurmak istiyoruz ancak büyüklüğü durdurmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Warsh'un "pozitif ekonomik büyümeyi" hedeflediğini, ekonomik büyümenin enflasyon anlamına gelmediğini vurguladı.

        Warsh'ın, Fed'e "ihtiyaç duyulan" reform ve modernizasyonu getireceğini kaydeden Trump, "modası geçmiş" veri toplama yöntemlerini dönüştüreceğini, "hatalı" modellere olan bağımlılığı azaltacağını ve Fed'in sözle yönlendirme olarak adlandırılan uygulamasını sınırlayacağını belirtti.

        REKLAM

        Trump, yönetiminin Warsh'a tam destek vereceğinin altını çizdi.

        "REFORM ODAKLI BİR FED'E LİDERLİK EDECEĞİM"

        Trump'ın konuşmasının ardından yemin ederek resmen Fed Başkanı olan Warsh, görevini enerji ve kararlılıkla üstleneceğini söyledi.

        Karşı karşıya olunan zorluklar karşısında "toy" olmadığına dikkati çeken Warsh, "Bu yılların hayatın her kesiminden Amerikalıların yaşam standartlarını yükseltecek eşsiz bir refah getirebileceğine inanıyorum." dedi.

        Warsh, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam misyonuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu hedeflerin peşinden bilgelik ve netlikle, bağımsızlık ve kararlılıkla gittiğimizde, enflasyon daha düşük, büyüme daha güçlü, reel net gelir daha yüksek olabilir, Amerika daha müreffeh bir ülke haline gelebilir ve Amerika'nın dünyadaki yeri daha güvende olur. Bu misyonu yerine getirmek amacıyla hem geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçeve ve modellerden sıyrılarak, dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim."

        REKLAM

        Warsh, kendisi için çok değerli olan bir kuruma geri döndüğünü dile getirerek, yaklaşık bir nesil önce Fed bünyesinde çalıştığını anımsattı.

        Mükemmelliğe ulaşmayı amaçladığını kaydeden Warsh, "Şu anki hedefim, en yetenekli kişilerin hayatlarının en iyi işlerini yapabilecekleri bir ortam yaratmak ve her türlü zorluğun üstesinden ortak bir amaç bilinciyle ve ulusal çıkarlara bağlılık ruhuyla gelmektir." dedi.

        BEYAZ SARAY'DA 39 YIL SONRA İLK

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u, Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

        ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı.

        Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.

        Beyaz Saray'da yemin eden son Fed başkanı, 1987'de Alan Greenspan olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

        İstinafın verdiği kararla mutlak butlan kararı CHP için çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı