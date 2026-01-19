YENİ FED BAŞKANININ KİM OLACAĞINA DAİR BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.

Fed Başkanı Powell'ın yerine geçebilecek adaylar arasında Hassett'in daha "piyasa dostu" bir isim olarak görüldüğüne işaret eden analistler, ancak Beyaz Saray ile bağının bankanın bağımsızlığına yönelik endişelere yol açtığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın Fed başkanı adaylarından BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile perşembe günü görüştüğünü belirterek, yeni Fed başkanının Trump'ın Davos'a yapacağı ziyaretin öncesinde veya sonrasında açıklanmasını beklediğini kaydetti.