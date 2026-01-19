Habertürk
        Fed faiz kararı bekleniyor: 2026 Ocak ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum ve beklenti ne yönde?

        Ocak Fed faiz kararı bekleniyor: Piyasalarda son durum ve beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için başlayan geri sayım ile beraber dünya piyasasında gerilim de sürüyor. Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler küresel piyasalarda yeni haftada risk algısının artmasına neden oldu. Öte yandan, yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, 4 bin 690,9 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu cuma günkü kapanışına göre yüzde 1,8 yükselişle 4 bin 663,6 dolardan işlem görüyor.Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 19.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:47
        1

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı. Piyasalardaki olumsuz çerçevenin Fed faiz kararını nasıl şekillendireceği merak edilirken, Geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2

        FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        YENİ FED BAŞKANININ KİM OLACAĞINA DAİR BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

        Geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

        Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

        Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.

        Fed Başkanı Powell'ın yerine geçebilecek adaylar arasında Hassett'in daha "piyasa dostu" bir isim olarak görüldüğüne işaret eden analistler, ancak Beyaz Saray ile bağının bankanın bağımsızlığına yönelik endişelere yol açtığını belirtti.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın Fed başkanı adaylarından BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile perşembe günü görüştüğünü belirterek, yeni Fed başkanının Trump'ın Davos'a yapacağı ziyaretin öncesinde veya sonrasında açıklanmasını beklediğini kaydetti.

        4

        FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN NE ÖNGÖRÜYOR?

        Öte yandan Trump, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e 2 hafta içinde dava açacağını bildirdi.

        Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "İş gücü piyasası koşullarında açık ve sürekli bir iyileşme olmadığı sürece, politikayı ayarlamaya hazır olmalıyız." dedi.

        Bowman, koşullar değişmeden, duraklama yapacaklarına dair sinyal vermekten kaçınmaları gerektiğini anlattı.

        Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da mevcut politika duruşunun politika faiz oranına ilişkin ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını belirlemek açısından Fed'i iyi bir konumda bıraktığını söyledi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
