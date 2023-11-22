Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık ABD Merkez Bankası Fed faiz beklentisi ne yönde?
Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı beklentisi analistlerin açıklamaları ile şekillendi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı son dakika açıklamalarıyla Fed faiz kararı belli olacak. İşte, 2023 Aralık ayı Fed toplantısı tarihi takvimi...
Yılın son Fed faiz kararı bekleniyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine yönelik öngörüler şekillendi.
Analistler, enflasyonunun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla faiz indirimleri beklentilerinin güçlendiğini ancak Fed'in enflasyonda kalıcı düşüş sağlandığından emin olana kadar para politikasını gevşetmeye başlamayacağını aktardı.
Morgan Stanley, ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in gelecek iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapmasını öngörürken, Goldman Sachs analistleri, para politikasının gevşetilmesine daha geç başlanmasını ve daha düşük faiz indirimleri yapılmasını bekliyor.
Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde yayımladığı gelecek yıla ilişkin görünüm raporunda Morgan Stanley araştırmacıları, Fed'in Haziran 2024'te, ardından eylülde ve dördüncü çeyrekten itibaren her toplantıda 25'er baz puanlık faiz indirimlerine başlayacağını, böylelikle politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 2,25-2,50 aralığına düşeceğini belirtti.