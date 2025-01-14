Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Fed toplantı tarihleri
2024 yılında arka arkaya faiz indirimine giden Fed'in bu sene nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor. Öte yandan, Fed 2025 toplantı tarihleri açıklandı. Fed bu sene de 8 kez toplanacak. Peki, Fed yılın ilk faiz kararı için ne zaman toplanacak? İşte, Fed 2025 toplantı takvimi...
2025 yılında ekonomik görünüm ve enflasyon dinamikleri doğrultusunda Fed’in nasıl bir faiz politikası izleyeceği merak konusu. Bu yıl da 8 kez toplanacak olan Fed, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Özellikle yılın ilk faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler için kritik önemde. Peki, Fed’in yılın ilk toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte, 2025 yılına ait Fed toplantı takvimi...
FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
FED BU SENE FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?
ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin izleyeceği politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılının ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor.
Analistler bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirterek, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceği söyledi.