Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 FED faiz kararı toplantı tarihi ve saati
ABD Merkez Bankası (FED) için geri sayım başladı. Yılın ikinci faiz kararı mart ayında duyurulacak. Fed faiz toplantısı enflasyon görünümü ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
FED faiz kararı tarihi ve saati belli oldu. Faiz kararının açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. İşte, FED faiz kararı toplantı tarihi ve saati
FED MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) yılın ikinci faiz kararı açıklanma tarihi belli oldu.
Yılın ikinci faiz kararı 18 Mart akşamı Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.