Gözler Fed faiz kararında! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı beklentisi son dakika açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Son toplantıda politika faizi beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı Fed faiz kararı konuşmasına kilitlendi. İşte, 2023 Aralık ayı Fed toplantısı tarihi takvimi...
Aralık ayı Fed faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri enflasyonda yavaşlamaya işaret ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine yönelik öngörüler şekillendi.
Analistler, enflasyonunun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla faiz indirimleri beklentilerinin güçlendiğini ancak Fed'in enflasyonda kalıcı düşüş sağlandığından emin olana kadar para politikasını gevşetmeye başlamayacağını aktardı.
Morgan Stanley, ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in gelecek iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapmasını öngörürken, Goldman Sachs analistleri, para politikasının gevşetilmesine daha geç başlanmasını ve daha düşük faiz indirimleri yapılmasını bekliyor.
Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde yayımladığı gelecek yıla ilişkin görünüm raporunda Morgan Stanley araştırmacıları, Fed'in Haziran 2024'te, ardından eylülde ve dördüncü çeyrekten itibaren her toplantıda 25'er baz puanlık faiz indirimlerine başlayacağını, böylelikle politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 2,25-2,50 aralığına düşeceğini belirtti.