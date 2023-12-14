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        Haberler Ekonomi Altın FED faiz kararı sonrası altın fiyatları: 14 Aralık 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarındaki son durum

        Altının ons değeri ve dolar/TL piyasasına göre hareketli bir seyir izlemeye devam ediyor. Altın fiyatları Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından 1 saat içerisinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı. Dolar/TL 29.05'ten 28.99'a geriledi. İşte 14 Aralık 2023 güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 00:13 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:13
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum, Fed faiz kararı sonrasında araştırılıyor. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. İşte 14 Aralık güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.847,61

        1.847,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.956,18

        3.021,37

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.980,92

        1.981,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.824,72

        12.048,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.893,89

        6.042,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.824i72

        12.048,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.737,04

        13.060,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.065,87

        1.266,60

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.746,28

        1.848,65

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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