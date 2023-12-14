Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarındaki son durum
Altının ons değeri ve dolar/TL piyasasına göre hareketli bir seyir izlemeye devam ediyor. Altın fiyatları Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından 1 saat içerisinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı. Dolar/TL 29.05'ten 28.99'a geriledi. İşte 14 Aralık 2023 güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum, Fed faiz kararı sonrasında araştırılıyor. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. İşte 14 Aralık güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.847,61
1.847,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.956,18
3.021,37
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,92
1.981,23
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.824,72
12.048,50
YARIM ALTIN FİYATI
5.893,89
6.042,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.824i72
12.048,50
ATA ALTIN FİYATI
12.737,04
13.060,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.065,87
1.266,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.746,28
1.848,65