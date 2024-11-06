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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2024 Kasımda faiz indirimi yapacak mı, piyasada beklentiler ne yönde?

        Fed Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu ay faiz indirimine gider mi?

        ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, ABD Başkanlık seçimlerinden sonra açıklanacak olan Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor. 18 Eylül'de 50 baz puan faiz indirimi yapan Fed, başka faiz indirimleri için piyasanın odağında bulunuyor. Peki, Fed Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 07:43
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        Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, bu hafta gözler ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in bu haftaki toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasada beklentiler ne yönde?

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        FED KASIM FAİZ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED faiz toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak, faiz kararı ise akşam saat 21.00'de açıklanacak.

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        FED KASIM AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Ülkede 1 Kasımda açıklanan istihdam raporu, ABD'de kasırganın olduğu ve işçi grevlerinin yaşandığı ekim ayında yaklaşık 4 yılın en düşük istihdam artışının kaydedildiğini ortaya koydu.

        ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

        Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

        Analistler, veriler sonrası Fed'in para politikasını gevşetmeye devam edeceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini belirtti.

        Güçlü kasırgalar ve büyük işçi grevinin, ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu ifade eden analistler, ağustos ve eylül ayına dair verilerde yapılan aşağı yönlü revizyonların iş gücü piyasasının yumuşadığına ilişkin görüşleri desteklediğini kaydetti.

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        ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUCU FAİZ KARARINI ETKİLER Mİ?

        Berenberg Kıdemli Ekonomisti Dr. Felix Schmidt, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fed'in ilk 50 baz puanlık indirimin ardından 7 Kasım'da muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime razı olabileceğini belirtti.

        Bunun nedeninin ABD ekonomisinin sıkı para politikası ve inatçı enflasyona rağmen iyi performans göstermesi olduğunu ifade eden Schmidt, ileriki aylarda faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğinin büyük ölçüde ABD Başkanlık seçimlerinin sonucuna bağlı olabileceğini aktardı.

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        Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Fed'in kasım, aralık ve ocak toplantılarının her birinde 25 baz puanlık faiz indirimlerine gidebileceğini ifade etti.

        Öte yandan, ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in seçim sonuçlarına bağlı kalmadan kasım toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı ve hatta syıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünde bulundu.

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