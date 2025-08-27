Habertürk
        Fed üyesi Trump'ı mahkemeye verecek - İş-Yaşam Haberleri

        Fed üyesi Trump'ı mahkemeye verecek

        ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını belirterek, Bankanın mahkeme kararına uyacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:33
        Fed üyesi Trump'ı mahkemeye verecek
        Fed sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Fed Sistemi'nin maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve iyi işleyen bir finansal sistemi sağlamak dahil yasal görevlerini yerine getirmek için Kongre tarafından kurulduğu anımsatıldı.

        Açıklamada, "Kongre, Fed Yasası ile yönetim kurulu üyelerinin uzun ve belirli dönemlerle görev yapmasını ve başkanın yalnızca 'haklı neden' ile onları görevden alabilmesini öngörür." ifadesi kullanıldı.

        Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı
        Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı

        Yönetim kurulu üyelerinin uzun görev süreleri ve görevden alınmaya yönelik korumaların, para politikası kararlarının veriye, ekonomik analize ve Amerikan halkının uzun vadeli çıkarlarına dayalı olmasını sağlayan hayati bir güvence işlevi gördüğü vurgulanan açıklamada, Fed'in yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

        TRUMP'IN GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİNE İTİRAZ EDECEK

        Açıklamada, Lisa Cook'un avukatı aracılığıyla Trump'ın kendisini görevden alma girişimine mahkemede itiraz edeceğini ve Fed Yönetim Kurulunun Senato tarafından onaylı bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebilmesini teyit edecek bir yargı kararının arayışında olacağını belirttiği aktarıldı.

        Fed'in Amerikan ailelerine, toplumlarına ve işletmelerine hizmet etme konusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve bağımsızlığa olan bağlılığını yeniden teyit ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, Fed herhangi bir mahkeme kararına uyacaktır." ifadesine yer verildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

