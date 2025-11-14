FedEx araştırması: Türk KOBİ’leri Asya Pasifik ile ticarette güçlü konumda

Federal Express Corporation (FedEx), Avrupa ve Asya Pasifik arasındaki ticaret koridorlarında eğilimleri, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırıcı unsurlarını ve karşılaşılan zorlukları inceleyen bir araştırma yayımladı. Türkiye’nin de dahil olduğu 9 Avrupa pazarında 1.200’ün üzerinde KOBİ, Asya Pasifik bölgesinde ise 13 pazarda 850 KOBİ ile yapılan çalışma; iş dünyasının sınır ötesi büyümeye dair beklentilerini, hazırlık düzeyini ve engelleyici faktörleri ortaya koydu.

Araştırma, Türk KOBİ’lerinin ihracata yönelik güvenini teyit ediyor. Buna göre; 9 Avrupa pazarı arasında Asya Pasifik ve Orta Doğu ile ticaret yapan uluslararası KOBİ oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu.

REKLAM

Veriler, Türk KOBİ’lerinin ticaretinde Avrupa’nın yüzde 86 ile ilk sırada yer aldığını gösterirken, Asya Pasifik yüzde 67 ile ikinci sıraya yerleşti. Orta Doğu yüzde 46 ile üçüncü, ABD ise yüzde 28 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Türk KOBİ’lerinin müşteri tabanında en yüksek bölgesel pay ise Asya Pasifik ülkelerine ait. Müşterilerin yüzde 12’sinden fazlası bu bölgeden geliyor. Asya Pasifik ülkeleriyle ticaret yapan KOBİ’lerin yüzde 92’si, ticaret dengesinin önümüzdeki yıl ihracat lehine döneceğine veya mevcut seviyelerde kalacağına inanıyor. Bu oran, Avrupa–Asya hattında 30 aydır süren kesintisiz büyüme eğilimiyle de uyumlu.