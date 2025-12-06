Habertürk
        Haberler Gündem Feke'de yangında ev kullanılamaz hale gelirken sıçrayan yangında okul lojmanı hasar aldı

        Feke'de yangında ev kullanılamaz hale gelirken sıçrayan yangında okul lojmanı hasar aldı

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı okul lojmanı hasar görürken yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:50
        Evden çıktı okul lojmanına sıçradı
        Adana’nın Feke ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı okul lojmanında da hasar oluştu.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi’nde bir evde çıktı. Tek katlı müstakil evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran alevler, yakındaki okul lojmanına da sıçradı. İtfaiye ve Orman İşlet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale gelirken, lojmanda ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

        #Feke yangın
        #adana
        #haberler
